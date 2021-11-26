Нагельсман: уверен, у Рангника всё получится в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман заявил, что общался с руководителем «Локомотива» по спорту и развитию Ральфом Рангником о его назначении главным тренером в «Манчестер Юнайтед».

«Я написал ему по поводу перехода и сказал, что это здорово. У него всё получится в «Манчестер Юнайтед», учитывая то, в какой футбол играют его команды. Уверен, «Манчестер Юнайтед» проведёт хорошие матчи в ближайшие несколько недель. Я бы хотел, чтобы он остался там и после следующего лета», — цитирует Нагельсмана Topmercato со ссылкой на Sky Sports.

«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.