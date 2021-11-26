В «Милане» прокомментировали подписание нового контракта с Пиоли

Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером команды Стефано Пиоли. Специалист продлил соглашение на один год с возможностью пролонгации ещё на один сезон.
«Наш проект продолжается. Стефано воплощает ценности нашего клуба. Я знаю, что у Мальдини такие же чувства. Пиоли просто невероятен, он идеально подходит для «Милана» и с профессиональной, и с человеческой точек зрения», — приводит слова Газидиса Football Italia.
Пиоли возглавил клуб в октябре 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло. В июле 2020 года Стефано был близок к увольнению, и его мог сменить Ральф Рангник, ныне занимающий пост руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива». Однако в последний момент руководство «Милана» отменило назначение немца, даже несмотря на согласованный предварительный контракт.
Недавно «Милану» удалось обновить клубный рекорд по количеству очков за 12 туров с момента перехода соревнования на трёхочковую систему. Подопечные Пиоли заработали 32 очка за 12 матчей.
- 26 ноября 2021
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