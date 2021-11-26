Комик Мусагалиев рассказал, как пытался уговорить полицейских не штрафовать Максименко
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Российский юморист Азамат Мусагалиев рассказал историю о том, как он пытался помочь вратарю «Спартака» Александру Максименко.
«Еду я однажды на матч «Спартака» и вижу, что на дороге с полицейским разговаривает вратарь московского «Спартака» Саша Максименко. Я останавливаюсь и решаю, что самое время воспользоваться своей популярностью.
Подошел к ним и пытаюсь уговорить его отпустить Сашу, а полицейский меня не узнает. И происходит глупейшая ситуация: я достаю телефон, нахожу фрагмент шоу с моим участием и показываю полицейскому. В какой-то момент он нажимает на паузу и спрашивает меня: «А дальше ты что скажешь? В итоге он выписал Саше штраф, но отпустил нас обоих», — рассказал Мусагалиев в эфире видеосервиса PREMIER.
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