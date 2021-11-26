Ашот Хачатурянц рассказал о причине ошибки Казарцева во время матча «Краснодара» и ЦСКА

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал об ошибке арбитра Василия Казарцева во время матча «Краснодара» и ЦСКА в 10-м туре РПЛ (0:0).

«Я думаю, что Казарцев вернётся. Во-первых, это человек, который один раз не побоялся и прошёл полиграф. Честный человек. Более того, ошибка, которую он допустил, вопиющая, о которой вы говорите, когда он сидел на VAR… Вот если вы спросите 90 процентов наших судей, кто является лучшим экспертом VAR, вам скажут: Казарцев. Просто он рассматривал другой момент, отскок мяча от бедра, есть ли тень над мячом. Это 92-я минута, кажется? И когда он вышел потом и увидел на большом экране, у него похолодели, что называется, ноги и руки.

Он увидел свою совершенно очевидную ошибку. И ещё раз: я верю этому человеку. Он допустил очень серьёзную ошибку, но лучшего эксперта по трактовке моментов VAR нет. У нас есть проблема, связанная с мониторами, которые должны быть заменены. Он просто в какой-то момент – и это подтверждали его коллеги – технически не увидел этого момента», — сказал Хачатурянц в эфире «Коммент.Шоу»