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Первым соперником сборной России в стыках ЧМ-2022 станет Польша

Первым соперником сборной России в стыках ЧМ-2022 станет Польша
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Сегодня, 26 ноября, проходит жеребьёвка стыковых матчей отбора на чемпионат мира – 2022. Среди участников этой стадии квалификации присутствует сборная России, которая узнала своего соперника.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.

Напомним, жеребьёвка определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Среди потенциальных противников сборной России на первом этапе также были Турция, Северная Македония, Австрия и Чехия. Первый матч Россия сыграет дома, а хозяина поля в потенциальной финальной встрече определит жребий.

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