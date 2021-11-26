В «Ростове» отказались комментировать возможный уход Мамаева. Его контракт истекает зимой

Пресс-атташе «Ростова» Борис Асанов отказался прокомментировать информацию, согласно которой полузащитник Павел Мамаев покинет клуб зимой, когда у него истечёт контракт. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Ростов» не будет продлевать соглашение с футболистом. По данным источника, Мамаев ищет себе новый клуб.



«Мы не комментируем контракты игроков команды. У Мамаева действующее соглашение с «Ростовом», официальная информация всегда появляется на нашем сайте», — сказал Асанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



В октябре Мамаев перенёс операцию на ахилле. Мамаев выступает за «Ростов» с прошлого года, а до этого защищал цвета «Краснодара», ЦСКА и «Торпедо». В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2021/2022 футболист принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями.

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