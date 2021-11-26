Италия или Португалия точно не попадут на ЧМ-2022
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В эти минуты проходит жеребьёвка стыковых матчей квалификации ЧМ-2022. Определились три так называемых пути — мини-турниров, в которых разыграют путёвки на чемпионат мира.
Сборная России попала в один путь с командой Швеции. Это означает, что если Россия и Швеция выиграют свои матчи, то они встретятся друг с другом в финале стыковых матчей. В другой путь попали команды Уэльса и Шотландии, а в третий — Португалии и Италии.
Соответственно, либо Италия, либо Португалия точно не попадёт на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Сборная Италии является действующим чемпионом Европы. Португалия стала чемпионом Европы 2016 года.
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