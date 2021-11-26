Итоги жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей квалификации чемпионата мира 2022 года. В ходе жеребьёвки были определены три пути, в которых будут разыграны путёвки в финальную стадию турнира.
В путь A попали Шотландия, Украина, Уэльс и Австрия. В полуфиналах сыграют Шотландия — Украина и Уэльс — Австрия. Победители полуфиналов сыграют в финале и оспорят путёвку на турнир.
В путь B попали сборные России, Польши, Швеции и Чехии. Россия сыграет с Польшей в полуфинале, а Швеция — с Чехией.
В пути C выступят сборные Италии, Северной Македонии, Португалии и Турции. В полуфиналах Италия сыграет с Северной Македонией, а Португалия — с Турцией.
Стыковые матчи будут проходить весной 2022 года. Финальная стадия чемпионата мира пройдёт в ноябре 2022 года.
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