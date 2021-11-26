Самедов: Польша – самый сложный из всех соперников. Россия играет дома, шансы 50 на 50
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022. Сборная России в полуфинале пути B встретится с командой Польши. В другом полуфинале этого пути сыграют Швеция и Чехия. Россия была сеяной во время жеребьёвки.
«Для России это тяжёлый жребий. У Польши неприятный подбор футболистов. Из всех соперников нам достался самый сложный. Россия играет дома, поэтому шансы 50 на 50», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
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