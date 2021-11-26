Как Россия выступит в стыках ЧМ-2022?
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России узнала своих соперников по стыковым матчам.
Россияне попали в путь B. В полуфинале россияне будут принимать Польшу, а во втором полуфинале встретятся команды Чехии и Швеции. Финалисты разыграют путёвку в основной турнир.
«Чемпионат предлагает принять участие в опросе и спрогнозировать, как Россия выступит в стыковых матчах.
Комментарии
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