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Как Россия выступит в стыках ЧМ-2022?

Как Россия выступит в стыках ЧМ-2022?
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России узнала своих соперников по стыковым матчам.

Россияне попали в путь B. В полуфинале россияне будут принимать Польшу, а во втором полуфинале встретятся команды Чехии и Швеции. Финалисты разыграют путёвку в основной турнир.

«Чемпионат предлагает принять участие в опросе и спрогнозировать, как Россия выступит в стыковых матчах.

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