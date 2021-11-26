«Барселона» выплатит Куману на € 2 млн меньше полагавшейся неустойки

Руководство каталонской «Барселоны» договорилась с бывшим наставником команды Рональдом Куманом об условиях досрочного расторжения контракта. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, в качестве неустойки каталонский клуб выплатит нидерландскому специалисту € 10 млн вместо € 12 млн, о которых сообщалось раньше.
Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате Испании. Кумана уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября нынешнего года.
Обзор матча «Барселона» — «Эспаньол»
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