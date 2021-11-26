Червиченко: у России будет шанс, если Кудряшов перебьёт Левандовского пополам

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о жеребьёвке стыковых матчей квалификации ЧМ-2022. Россияне попали в путь B. В полуфинале россияне будут принимать Польшу, а во втором полуфинале встретятся команды Чехии и Швеции. Финалисты разыграют путёвку в основной турнир.



«Надо две части тела отрывать: Матеусу руки, а тому, кто придумал эту жеребьёвку — голову. Полнейшая несуразица, когда Италия и Португалия между собой будут решать, кто из них не поедет. А кто-то из середняков: Шотландия, Уэльс, Украина — обязательно окажется на чемпионате мира. Одна группа халявная и слабая, а вторая — смертельная.



Мне так и казалось, что нарвёмся на Польшу. Если Левандовски играет, то это очень плохо. Если не будет, мало ли, из-за травмы, то будет терпимо. Не Италия с Испанией, но команды противные: что Швеция, что Польша, что Чехия. В принципе обыграть можем любую, но и проиграть тоже. У нас нет футболистов уровня Левандовски. Конечно, Кудряшов может отмазаться за тот гол, выйти минуте на 20-й и перебить его пополам, тогда шанс будет. Даже не понимаю, кто может сдержать Роберта, Джикия? Наверное, но кто тогда будет заниматься остальной обороной? Не знаю, какой соперник мог быть хуже. Тут наслаивается всё: и спортивное, и политическая составляющая. Имеем худший вариант», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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