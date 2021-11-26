Головин отреагировал на результаты жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022

Полузащитник «Монако» Александр Головин, сделавший голевую передачу в матче Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (2:1), поделился впечатлениями от игры. Также Головин прокомментировал результаты жеребьёвки для сборной России в стыковых матчах отборочного цикла чемпионата мира. В полуфинале стыков россияне сыграют с командой Польши.



«Хорошо, что выиграли, набрали три очка и досрочно заняли первое место. Еврокубок есть еврокубок. У нас интересная группа с сильными и статусными соперниками, поэтому приятно, что мы выглядели здесь достаточно убедительно и за тур до финиша решили вопрос выхода в следующий раунд.



Результаты жеребьёвки для сборной? Польша — значит Польша, большой разницы, с кем играть, нет. Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. Этим всё сказано, слабых тут нет. Хорошо, что сыграем дома. Надеюсь, матч пройдёт со зрителями. Свои болельщики — это всегда дополнительная поддержка и мотивация», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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