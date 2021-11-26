Карпин: уровень Польши сопоставим с уровнем Хорватии в какой-то степени

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сравнил национальные команды Польши и Хорватии.

«У нас несколько вариантов стадионов, где сыграть – там и Санкт-Петербург, и «Лужники», и Ростов и Краснодар. Конкретики нет, но и время у нас есть. Хотел бы поблагодарить клубы РПЛ, которые пошли на перенос тура. Гарантий это дать не может, но то, что нам это поможет лучше подготовиться – в этом я уверен однозначно. Сбор начнётся 13-14 марта, посмотрим, будут ли наши команды играть в еврокубках. Тренировочный сбор в конце января или товарищеский матч? Я бы с удовольствием, провёл бы и в январе, и в феврале, играли бы товарищеские матчи. Но это нереально. По поводу сборов в феврале – это надо обсуждать.

Сразу скажу – на бумаге, может, Италия и Португалия смотрятся сложнее. Я не считаю, что это великолепный жребий. Не самый плохой и не самый хороший. Уровень Польши сопоставим с уровнем Хорватии в какой-то степени. Говорить, что нам повезло, не стоит. Что делать, если команда не пройдёт такой простой жребий? Поменять руководство РФС и главного тренера можно, а футболистов – вряд ли. Есть, что есть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.