Карпин рассказал, может ли обратиться за советом к Черчесову перед матчем с Польшей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сможет ли обратиться за советом к бывшему наставнику национальной команды Станиславу Черчесову перед матчем с Польшей.
«Обратиться к Черчесову, зная, что он знаком с польским футболом? Возможно, как вариант – да. Ни внутреннего, ни внешнего запрета на это нет. Одной моей веры в смелый футбол мало. Я верю, но это ещё надо сделать. Общался с некоторыми по телефону, до конца чемпионата будем общаться и видеться со многими. Каждый по-разному воспринял поражение, довольных, мягко говоря, нет.
Ребята отходят, или отошли – жизнь продолжается, игры в РПЛ и еврокубках. Мне после Украины тоже не хотелось играть в футбол, но потом тренировки, игры – и ты вливаешься в эту рутину. Надеюсь, психологически с Польшей не просядем», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 26 ноября 2021
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