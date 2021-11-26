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Скончался бывший тренер «Зенита» Герман Зонин

Скончался бывший тренер «Зенита» Герман Зонин
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Сегодня, 26 ноября, ушёл из жизни бывший главный тренер «Зенита», мастер спорта и заслуженный тренер СССР Герман Семёнович Зонин. Ему было 95 лет.

«В 1976-м под руководством Германа Семеновича сине-бело-голубые имели реальный шанс впервые стать призерами чемпионата СССР, но для этого не хватило удачи и всего одного очка. Именно Зонин выдвинул на первые роли игроков, которые в последующем стали первыми в истории «Зенита» чемпионами страны, — Анатолия Давыдова, Вячеслава Мельникова, Николая Ларионова, Владимира Клементьева. Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Германа Семеновича», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале клуба.

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