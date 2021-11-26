Геннадий Орлов: чего добилась Польша? Команда нашего уровня, ничего сверхординарного

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу соперника сборной России по стыковым матчам в отборе на чемпионат мира.

«Сборная Польши — это не один Левандовски. Считаю, что мы можем играть на равных как с поляками, так и со шведами с чехами. Это команды нашего уровня. Надо хорошо готовиться, выбрать нужных игроков и играть. Ничего сверхординарного.



Выпала Польша, ну и что? Чего она добилась? Сейчас венгры лучше поляков. Надо играть в современный футбол: это зависит от тренера и игроков. У нас ведь весна всегда очень трудная: в марте психологически играем плохо. Это показывают, например, еврокубки. В зимний период у нас какая-то спячка. Мы способны обыграть поляков — для этого Карпину надо собрать лучших игроков. Пока Карпину это не удаётся: на матч с хорватами тренер выбрал не лучших. Кто? Ионов, Кудряшов, Бакаев. Надо брать футболистов, которые будут в хорошей форме, будут лидерами в клубе. Как можно было взять Ионова? Что он делает в чемпионате страны? Где он? Бакаев — такая же история. Эти футболисты выступают в командах, которые даже не в лидерах. Футболисты должны быть с победной психологией, должны быть уверены в себе. Посмотрите на лицо Ионова — на его трагические глаза. Он всего боится. Зачем такие люди нужны в спорте? В спорте нужны улыбающиеся, открытые люди, которые получают удовольствие от того, что делают.



Дзюба? Надо смотреть на его форму в марте. Сейчас он мало бегает, недостаточно тренируется. Это проблема всех наших футболистов: и молодых, и старых. У нас и тренеры плохие: не умеют делать команду, которая будет держать темп все 90 минут. Вот так мы и играем в футбол. Московский «Спартак» в игре с «Наполи» замечательно проводит первый тайм, а что произошло во втором? Как это получается? Промес и Мозес — ведущие игроки — еле ноги таскают. Это же тренировочная работа: в команде штаб тренеров — к ним основные претензии.



Надо поднимать требовательность по всем направлениям. Молодые ребята — Мостовой, Грулёв, Тюкавин, Захарян — ребята, разучите вы хоть один финт! Не так сложно делать финт, который делал ещё Роналдо — зубастик, а сейчас — Криштиану. Когда ты перед защитником делаешь обманные движения влево-вправо, чтобы увидеть, где опорная защитника, чтобы пробежать мимо неё. Ну почему они не могут научиться делать этот финт? Все играют прямолинейно… Наши нападающие играют только в пас, а индивидуальное мастерство? В советском футболе были такие технари: Месхи, Метревели, Численко Блохин… Они легко уходили от защитников. В команду не брали нападающего, если нет изюминки. Что касается российского футбола, при всём уважении к Саше Кержакову, он не умел обыграть один в один. А если бы он выучил? Ну сделай что-то. Отсюда все проблемы», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши.