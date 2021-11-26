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Василий Уткин поделился мнением по поводу результата жеребьёвки на стыковые матчи

Василий Уткин поделился мнением по поводу результата жеребьёвки на стыковые матчи
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Российский спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу результата жеребьёвки на стыковые матчи на отбор на чемпионат мира 2022 года.

«О жеребьевке стыков — там нет команды сильнее Хорватии, которую мы чуть не опередили. Да, это другое соревнование, плей-офф, а не группа, но тем не менее. Легко быть не могло. Нормально», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.

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