Карпин: вселяет уверенность неудачный опыт с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментируя результаты жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022, признался, что он извлёк уроки из поражения в матче с Хорватией (0:1). Россияне попали в путь B. В полуфинале россияне будут принимать Польшу, а во втором полуфинале встретятся команды Чехии и Швеции. Финалисты разыграют путёвку в основной турнир.



«Отсутствие Смолова и Головина? Это всё будет через четыре месяца, а сейчас должен сказать, сколько игроков будет? Не думаю, что больше 26-27 игроков. Кем заменить – смысла думать нет, надо смотреть, кто будет и в каком состоянии.



Что должно измениться за четыре месяца, чтобы у нас появился оптимизм пройти Польшу? Вселяет уверенность неудачный опыт с Хорватией: плохой опыт – это тоже опыт. Из него можно сделать вывод и двигаться дальше.



Мне хотелось бы провести сбор в январе или феврале, если такое в принципе возможно. Чтобы там тактически заложить подготовку к матчу с Польшей», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.