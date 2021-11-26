Гвардиола отреагировал на информацию о назначении Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи, что менеджер «Локомотива»
Ральф Рангник вскоре возглавит «Манчестер Юнайтед».
«Он утверждён в должности? Нет, пока всё на уровне слухов. Персонально я знаю его не очень хорошо. Один раз разговаривал с ним по телефону, но встреч у нас не было. Знаю, что он проделал невероятную работу в «Лейпциге». У него большой опыт работы в Германии. Он очень хорошо известен, но лично я с ним не встречался», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.
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