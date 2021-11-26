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Стало известно время начала стыковых матчей сборной России

Стало известно время начала стыковых матчей сборной России
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Пресс-служба сборной России объявила время начала стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 с участием национальной команды. Полуфинал стыковых матчей с командой Польши состоится 24 марта, начало — в 20:00 мск. А финал, в котором победитель матча Россия — Польша сыграет с победителем встречи Чехия — Швеция, состоится 29 марта, начало — в 21:45 мск.

Стадионы будут заявлены до 9 декабря 2021 года. По регламенту это могут быть как два разных стадиона, так и один.

В общей сложности 12 команд-участниц стыковых матчей разыграют три путёвки в финальную часть чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Напомним, сборная России заняла в своей группе второе место, уступив прямую путёвку сборной Хорватии.

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