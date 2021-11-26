Сафонов оценил шансы сборной России в противостоянии с поляками

Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов прокомментировал результат жеребьёвки на стыковые матчи на отбор на чемпионат мира 2022 года.



«Мы только что прилетели в Москву, потом ехали до гостиницы, поэтому не успел посмотреть жеребьевку полностью. Что-то урывками видел, полноценно увидел только концовку. Перед жеребьевкой не стал загадывать, кто достанется. Мне кажется, это не совсем правильно: тебе может казаться, что с кем-то легче или сложнее играть, а в итоге может получиться по-другому. Всё решается в одной встрече, возможны любые расклады. В отдельном матче можно обыграть даже самого сильного соперника.



Расклад, который в итоге получился, не самый тяжелый и не самый легкий. Фаворита, как мне кажется, нет, тем более тут игры навылет. Возможно всё что угодно. Путь из двух матчей будет очень тяжелым, но мы можем его пройти. Верю в нашу команду.



Польша — особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры. В «Краснодаре» играет Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников.



Тот факт, что дважды играем дома, очень важен. Во-первых, играть при своих болельщиках гораздо приятней. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелетов, не будет дополнительной нагрузки для организма», — цитирует Сафонова пресс-служба РФС.

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