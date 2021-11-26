Тимур Лепсая: чувствовал, что попадётся Польша. Это один из лучших вариантов

Футбольный функционер Тимур Лепсая поделился мнением по поводу результата жеребьёвки на стыковые матчи на отбор на чемпионат мира 2022 года.

«Нам достался один из лучших вариантов. Я чувствовал, что попадётся Польша. Думаю, что победитель матча Россия — Польша в итоге попадёт на чемпионат мира. Так что это своего рода финал. Будем надеяться, что Георгиевич сделал выводы и сумеет достучаться до сердец и голов игроков. Искренне желаю сборной отобраться в Катар», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам чемпионата мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.