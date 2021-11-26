Даниил Фомин: теперь у нас с Шиманьским шутки и подколы обеспечены до марта

Полузащитник сборной России Даниил Фомин прокомментировал результат жеребьёвки на стыковые матчи на отбор на чемпионат мира 2022 года.

«Жеребьевку посмотреть не удалось, как раз ехал с тренировки. Честно говоря, я не любитель делать прогнозов, поэтому даже не думал, кто нам достанется. Было только желание побыстрей уже узнать, с кем нам предстоит играть. Соперники интересные. Фаворита, как мне кажется, нет. Я, кстати, не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, мысли о Польше: хочу завтра пообщаться с Себастьяном Шиманьски на эту тему. Думаю, теперь до марта у нас с ним шутки и подколы обеспечены», — цитирует Фомина пресс-служба РФС.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.