«Атлетик» и «Гранада» объявили стартовые составы на матч Примеры
Поделиться
Сегодня, 26 ноября, состоится игра 15-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Гранадой». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания).
Команды объявили стартовые составы на противостояние:
«Атлетико»: Унай Симон, Ерай Альварес, Иньиго Мартинес, Иньиго Лекуэ, Микель Баленсиага, Дани Гарсия, Нико Уильямс, Икер Муньяин, Унай Венседор, Ойан Сансет, Рауль Гарсия.
«Гранада»: Рафаэль Ромеро, Херман Санчес, Серхио Эскудеро, Максим Гоналон, Дарвин Маркано, Луис Чаррис, Кини Рус, Анхель Санчес, Рубен Рочина, Хорхе Молина, Пепе Мартинес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Гранада» (11) располагается на семнадцатом месте в чемпионате Испании.«Атлетик» (19) занимает восьмую строчку в турнире.
Комментарии
- 26 ноября 2021
-
22:43
-
22:33
-
22:19
-
21:58
-
21:55
-
21:50
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:28
-
20:53
-
20:43
-
20:43
-
20:37
-
20:32
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:01
-
19:59
-
19:53
-
19:52
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:22
-
19:15
-
19:00
-
18:54
Партнерский контент