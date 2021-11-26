«Атлетик» и «Гранада» объявили стартовые составы на матч Примеры

Сегодня, 26 ноября, состоится игра 15-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Гранадой». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания).

Команды объявили стартовые составы на противостояние:

«Атлетико»: Унай Симон, Ерай Альварес, Иньиго Мартинес, Иньиго Лекуэ, Микель Баленсиага, Дани Гарсия, Нико Уильямс, Икер Муньяин, Унай Венседор, Ойан Сансет, Рауль Гарсия.

«Гранада»: Рафаэль Ромеро, Херман Санчес, Серхио Эскудеро, Максим Гоналон, Дарвин Маркано, Луис Чаррис, Кини Рус, Анхель Санчес, Рубен Рочина, Хорхе Молина, Пепе Мартинес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Гранада» (11) располагается на семнадцатом месте в чемпионате Испании.«Атлетик» (19) занимает восьмую строчку в турнире.