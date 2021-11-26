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Широков: Польша – нормальный, рабочий вариант. Не вижу больших сложностей

Широков: Польша – нормальный, рабочий вариант. Не вижу больших сложностей
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Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал результат жеребьёвки на стыковые матчи на отбор на чемпионат мира 2022 года.

«Нормальный рабочий вариант, не вижу больших сложностей. Левандовски? А что он, по 10 человек обыгрывает? Против него понятно, как играть, он человек штрафной. Мы играем с Польшей дома, не вижу, почему это непроходимый соперник. Карпин сказал, что они по уровню, как хорваты? Я думаю, что они послабее. Мы не сильнее Польши, плюс-минус одинаковые, но у нас преимущество своего поля.

Что касается Швеции или Чехии, то надо ещё Польшу пройти. Я бы не был столь оптимистичен, что нам с чехами или шведами проще, чем с португальцами или итальянцами. Да, играем дома, но эти команды любят разряженное пространство. Это непростые соперники», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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