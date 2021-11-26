Широков: Польша – нормальный, рабочий вариант. Не вижу больших сложностей

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал результат жеребьёвки на стыковые матчи на отбор на чемпионат мира 2022 года.
«Нормальный рабочий вариант, не вижу больших сложностей. Левандовски? А что он, по 10 человек обыгрывает? Против него понятно, как играть, он человек штрафной. Мы играем с Польшей дома, не вижу, почему это непроходимый соперник. Карпин сказал, что они по уровню, как хорваты? Я думаю, что они послабее. Мы не сильнее Польши, плюс-минус одинаковые, но у нас преимущество своего поля.
Что касается Швеции или Чехии, то надо ещё Польшу пройти. Я бы не был столь оптимистичен, что нам с чехами или шведами проще, чем с португальцами или итальянцами. Да, играем дома, но эти команды любят разряженное пространство. Это непростые соперники», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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