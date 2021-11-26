Созин: эта сборная России– всё ещё Черчесовская. Встреча с Карпиным необходима

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил информацию о возможной встрече нынешнего тренера сборной России Валерия Карпина с бывшим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Возможная встреча Черчесова и Карпина? Уверен, если она произойдёт, то Черчесов не утоит ничего, что бы могло помочь нашей команде обыграть Польшу. Эта встреча просто необходима, ведь эта сборная России – всё ещё Черчесовская. Он знает её досконально, прошёл с ними чемпионат мира и Европы», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.