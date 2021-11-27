Созин: Карпин должен включить трезвый ум и вызвать Дзюбу на Польшу. Он лучший в России

Футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что тренер национальной команды Валерий Карпин должен вызвать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу на матч с Польшей.
«Личные амбиции игроков и тренеров на матч с Польшей должны быть забыты. Дзюба и Карпин не имеют права обижаться друг на друга. Карпин должен включить трезвый разум и вызвать Артёма на Польшу – он лучший нападающий страны. Он в самом расцвете сил, постоянно забивает и имеет колоссальный опыт. Все сильнейшие должны быть в составе, и тогда мы пройдём», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.
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