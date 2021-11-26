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Станислав Черчесов готов вернуться в сборную России

Станислав Черчесов готов вернуться в сборную России
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что может вернуться на пост наставника национальной команды.

«Соглашусь ли, если до стыков мне предложат возглавить сборную Польшу? Во-первых, у сборной Польши есть тренер. А во-вторых, если предложат их возглавить — да. Если РФС захочет вернуть меня национальную команду? Тоже соглашусь», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.

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