Станислав Черчесов готов вернуться в сборную России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что может вернуться на пост наставника национальной команды.

«Соглашусь ли, если до стыков мне предложат возглавить сборную Польшу? Во-первых, у сборной Польши есть тренер. А во-вторых, если предложат их возглавить — да. Если РФС захочет вернуть меня национальную команду? Тоже соглашусь», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.