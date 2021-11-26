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Клопп хочет видеть Рэмси в «Ливерпуле»

Клопп хочет видеть Рэмси в «Ливерпуле»
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Юрген Клопп хочет видеть полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси в «Ливерпуле». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «Ювентус» хоте расстаться с дорогостоящим игроком, чтобы сократить зарплатную ведомость. Сообщалось, что туринцы разорвут контракт с Аароном, чтобы футболист смог самостоятельно найти себе новый клуб.

В минувшем сезоне Серии А Аарон Рэмси провёл 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне валлиец провёл за туринцев всего три матча в чемпионате Италии.

Напомним, Рэмси перешёл в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». Контракт 30-летнего полузащитника с туринским суперклубом действует до 30 июня 2023 года.

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