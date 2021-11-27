Эксперты оценили шансы сборной России выйти на ЧМ-2022 в 26%

Эксперты оценили шансы сборных, участвующих в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года, сыграть на турнире.

Аналитический аккаунт Gracenote Live в своём аккаунте в «твиттере» оценил сборной России выйти на мундиаль в 26%. Шансы национальной команды Польши оцениваются в 20%. Шансы Швеции эксперты оценили в 36%. Чехия, по мнению экспертов, является командой, которая примет участие в катарском мундиале с вероятностью 18%.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.