«Штутгарт» обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии

Сегодня, 27 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Германии завершился матч между «Штутгартом» и «Майнцом». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 21-й минуте открыл Хироки Ито после паса Орела Мангала. На 38-й минуте Александер Хак сравнял счёт. В роли ассистента выступил Жан-Поль Бутьюс. На 51-й минуте Борна Соса вновь вывел хозяев вперёд, установив итоговый счёт во встрече — 2:1. Орел Мангала вновь отметился результативной передачей.

«Майнц» после 13 туров занимает восьмое место в чемпионате Германии. У команды Бо Свенссона 18 очков. «Штутгарт» на данный момент располагается на 16-м месте в Бундеслиге. Команда набрала 13 очков в национальном первенстве.