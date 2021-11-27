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Дмитрий Комбаров считает, что сборная России может обыграть Польшу в стыковом матче

Дмитрий Комбаров считает, что сборная России может обыграть Польшу в стыковом матче
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил шансы сборной России в стыковом матче ЧМ-2022 с Польшей.

«Думаю, что Польшу пройти вполне реально, почему нет. Надо просто хорошо подготовиться, зарядить команду. Тогда будет положительный результат. Фактор домашнего поля сыграет для нас положительную роль. Играем при своих болельщиках, не надо будет тратить силы на перелёт. Подготовка будет где-то рядом с домом. Это сыграет нам на руку», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.

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