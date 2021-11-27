«Атлетик» и «Гранада» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
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Сегодня, 27 ноября, завершалась игра 15-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Гранадой». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:2.
Счёт на 10-й минуте открыл Рауль Гарсия. Партнёр прострелил на Гарсию, который технично пробил точно в дальний угол ворот.
На 25-й минуте Дарвин Мачис на рывке ушёл от защитника, оказался в штрафной и с левой пробил в дальний угол ворот.
На 34-й минуте Хорхе Молина вывел гостей вперёд.
Икер Муньяин на 76-й минуте сравнял счёт.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Гранада» (12) располагается на семнадцатом месте в чемпионате Испании.«Атлетик» (20) занимает восьмую строчку в турнире.
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