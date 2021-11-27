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«Атлетик» и «Гранада» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

«Атлетик» и «Гранада» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
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Сегодня, 27 ноября, завершалась игра 15-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Гранадой». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Счёт на 10-й минуте открыл Рауль Гарсия. Партнёр прострелил на Гарсию, который технично пробил точно в дальний угол ворот.

Гол Гарсии

На 25-й минуте Дарвин Мачис на рывке ушёл от защитника, оказался в штрафной и с левой пробил в дальний угол ворот.

Гол Мачиса

На 34-й минуте Хорхе Молина вывел гостей вперёд.

Гол Молины

Икер Муньяин на 76-й минуте сравнял счёт.

Гол Муньяина

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Гранада» (12) располагается на семнадцатом месте в чемпионате Испании.«Атлетик» (20) занимает восьмую строчку в турнире.

Испания - Примера. 15-й тур
26 ноября 2021, пятница. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 2
Гранада
Гранада
1:0 Гарсия – 10'   1:1 Мачис – 25'   1:2 Молина – 34'   2:2 Максимиану – 76' (автогол)
Удаления: Мартинес – 90+9' / нет
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