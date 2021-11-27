Сутормин: сборной России по силам решить задачу и попасть на чемпионат мира — 2022

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей к чемпионату мира – 2022.



«Включил жеребьёвку на телефоне, смотрел в прямом эфире. Думаю, никому не хотелось попасть на Португалию с Италией. Мне казалось, что нам может попасться Турция, но она как раз стала соперником португальцев.



Польша – очень хороший соперник. Понятно, что выделяется Левандовски. А так четвёрка команд ровная, каждая со своими плюсами и минусами. Не стоит выделять фаворитов и аутсайдеров. Я ни с кем из этих команд не играл, но знаю, что сборная России встречалась и с поляками, и с чехами, и со шведами.



Про второй матч пока не хочется говорить: сейчас все мысли будут о Польше. Надо хорошо подготовиться, победить и уже думать о второй встрече. Большой плюс, что оба поединка играем дома. Думаю, нам по силам решить задачу и попасть на ЧМ», — цитирует Сутормина пресс-служба Российского футбольного союза.