Глебов: неправильно говорить о фаворитах, тем более в стыках. Команды сильные, достойные

Защитник сборной России Данил Глебов прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей к чемпионату мира – 2022.
«Смотрел жеребьёвку через приложение в отеле – у нас выездной матч. Если честно, было непринципиально, кто достанется: все команды сильные, достойные. Нам достался крепкий соперник, с хорошими, опытными футболистами. Есть ребята из РПЛ, мы хорошо знаем их возможности. Думаю, неправильно говорить о фаворитах, тем более в стыках. На поле после финального свистка будет понятно, кто лучше и сильнее.
Очень здорово, что играем дома! Болельщики будут гнать нас вперёд, поддерживать. Надеюсь, будет разрешён максимальный допуск зрителей, и стадион будет забит на 100 процентов», — цитирует Глебова пресс-служба Российского футбольного союза.
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