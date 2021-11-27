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«Крылья Советов» погасили задолженность в 700 млн рублей

«Крылья Советов» погасили задолженность в 700 млн рублей
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Задолженность самарского футбольного клуба «Крылья Советов» перед «Газбанком», образовавшаяся ещё в 2014 году, была погашена, сообщает пресс-служба самарского коллектива. Команде удалось полностью погасить кредит, задолженность по которому составляла около 700 млн рублей.

«Гору с плеч свалили! Благодаря личному участию губернатора, привлечению им в партнёры клуба банка «Солидарность» удалось погасить кредит в 700 млн, который дамокловым мечом висел над клубом с 2014 года. Сегодня клуб, безусловно, находится на подъёме. И команда играет, и долги гасим благодаря эффективному управлению, поддержке наших коммерческих партнёров и руководства региона. Это для нас очень важно», – рассказал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

Напомним, в 2021 году благодаря содействию главы региона клуб погасил задолженность перед «РТ-Капитал» на сумму порядка 50 млн рублей.

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