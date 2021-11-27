35-летний Луиш Нани опубликовал пост об уходе из «Орландо Сити»

Полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани объявил об уходе из клуба. На своей странице в «Инстаграме» португалец попрощался с командой.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» Луиша Нани.

«Всё хорошее заканчивается. После трёх потрясающих сезонов, полных ярких моментов, новых друзей и спортивных успехов, я ухожу из «Орландо». Орландо — это город, который я могу назвать своим домом, с замечательными людьми и фантастическими болельщиками. Но мой контракт закончился, и клуб принял решение не продлевать его. Для меня было честью быть капитаном в первом матче команды в плей-офф и выйти в финал одного из турниров МЛС. Я никогда не забуду, как фанаты и местное сообщество поддерживали меня и мою семью с момента приезда во Флориду. Теперь я ваш друг и фанат на всю жизнь. Желаю вам всего наилучшего», — написал Нани в своём «инстаграме».

35-летний хавбек провёл за американскую команду 84 матча, в которых забил 31 гол и отдал 17 результативных передач. Его последним европейским клубом был «Спортинг», откуда Нани и переехал в МЛС.