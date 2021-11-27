Антон Миранчук вернулся в Москву и раскрыл детали своей реабилитации в Германии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук после прилёта в Москву рассказал о реабилитации в Германии.

«Я в Москве, очень рад ощутить близких людей рядом. Реабилитация была где-то три месяца, я каждый день вставал в 7:30, было две тренировки в день, один выходной в воскресенье. Каждый день — это работа. Мы миксовали работу в зале, потом, как МРТ показало, уже перешли на поле. Я был под лупой, за мной смотрели и следили, чтобы в Москве я был здоровым. Завтра физиотерапевты будут обсуждать план моего дальнейшего восстановления.

Осталось не так много матчей, но они очень важные. Моя форма не такая идеальная, я тренировался с мячом недели три. Самое лучшее, что может быть для футболиста, — встретиться снова с мячом, быть на поле», — сказал Миранчук в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».

Напомним, хавбек «Локомотива» Антон Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию от травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года.