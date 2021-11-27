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Артета заявил, что «Арсенал» не собирается рассматривать предложения по Пепе

Артета заявил, что «Арсенал» не собирается рассматривать предложения по Пепе
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб не собирается рассматривать предложения по трансферу нападающего Николя Пепе.

«Мы не собираемся рассматривать предложения по Николя, и сейчас не лучшее время для того, чтобы говорить об этом. Нам нужен этот футболист и его игра на том уровне, на котором он способен действовать. У Пепе были отличные моменты во время моей работы в клубе, но иногда он, как и все, не попадал в состав», — цитирует Артету Goal.

Напомним, 20 ноября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Арсенал». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.

«Ливерпуль» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (20) — на 5-м месте.

«Ливерпуль» разгромил дома «Арсенал» со счётом 4:0:

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