Артета заявил, что «Арсенал» не собирается рассматривать предложения по Пепе

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб не собирается рассматривать предложения по трансферу нападающего Николя Пепе.
«Мы не собираемся рассматривать предложения по Николя, и сейчас не лучшее время для того, чтобы говорить об этом. Нам нужен этот футболист и его игра на том уровне, на котором он способен действовать. У Пепе были отличные моменты во время моей работы в клубе, но иногда он, как и все, не попадал в состав», — цитирует Артету Goal.
Напомним, 20 ноября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Арсенал». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.
«Ливерпуль» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (20) — на 5-м месте.
«Ливерпуль» разгромил дома «Арсенал» со счётом 4:0:
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