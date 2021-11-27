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Карпин выложил серию фотографий из спортзала. Подписчики восхитились его формой

Карпин выложил серию фотографий из спортзала. Подписчики восхитились его формой
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин разместил в своём «инстаграме» серию фотографий и видеоролик из спортзала перед жеребьёвкой стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» Валерия Карпина.

«В ожидании жеребьёвки. Ждёмс?!» — подписал Карпин свои фотографии.

Отметим, что многие подписчики Карпина восхитились его физической формой.

Напомним, первым соперником сборной России по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши.

Жеребьёвка определила 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Если Россия одолеет Польшу, то сыграет со Швецией или Чехией за выход в основную стадию чемпионата мира в Катаре.

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