Аньелли, Недвед и Паратичи под следствием и подозреваются в ложной отчётности «Ювентуса»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор туринцев Фабио Паратичи находятся под следствием. Об этом информирует итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Руководителей подозревают в ложной отчётности «Ювентуса» в сезонах-2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Источник сообщает, что с их стороны была допущена фальсификации финансовых данных клуба на € 50 млн.

Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» для получения необходимых для расследования документов. Позже с отчётностью продолжат работу специалисты экономической полиции.

Особое внимание в расследовании с финансовой точки зрения привлёк обмен полузащитника клуба Миралема Пьянича на хавбека «Барселоны» Артура в 2020 году.