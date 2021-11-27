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Фетисов: нет разницы, играть с Италией или с Польшей. В стыках надо биться, шансы есть

Фетисов: нет разницы, играть с Италией или с Польшей. В стыках надо биться, шансы есть
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей к чемпионату мира – 2022.

«Не так важно, какой выпал жребий — на этой стадии надо играть. Повезло или нет — это вообще неважно. Нет никакой разницы, играть с Италией, Португалией или с Польшей. Любая команда на данном этапе может победить. Сборной России в стыках надо биться на каждом игровом отрезке, за каждый мяч. Надеюсь, ребята выйдут с правильным настроем и будут играть. Домашнее поле и поддержка своих трибун — это замечательно. Шансы есть. Удачи! Будем болеть!» — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.

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