В City Football Group заказали анализ работы академии «Спартака» экс-директору «Ростова»
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Бывший спортивный директор «Ростова» Пол Эшуорт принимает участие в переговорах между владельцами «Манчестер Сити» из City Football Group и «Спартаком». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В настоящий момент Эшуорт находится в Москве и проводит много времени в академии «Спартака». Англичанин собеседует работников академии и оценивает её эффективность по просьбе CFG», — сказал источник «Чемпионату».
Ранее появилась информация, что шейхи из Объединённых Арабских Эмиратов, которым принадлежит английский «Манчестер Сити», могут купить часть акций московского «Спартака». Речь идёт о приобретении примерно 20% акций клуба. Представители уже посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба.
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