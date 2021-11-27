Шевченко — о работе клубным тренером: надеюсь, испытаю те же чувства, что и Моуринью

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился первыми эмоциями от работы клубным тренером.
«Мы верим в проект, верим в свои силы. Только с положительным настроем сможем выбраться из сложившейся ситуации. Меня очень поразили наши болельщики. Во время матча с «Ромой» лил дождь, но они поддерживали нас всю игру. Это наш козырь.
Я согласен с Моуринью: нужно действительно быть сумасшедшим, чтобы работать тренером. Это сложное давление, которое одновременно и очаровывает. Я только в начале своего пути, а у Жозе за плечами несколько финалов Лиги чемпионов. Надеюсь, испытаю те же чувства, что и он», — приводит слова Шевченко Secolo XIX.
Напомним, «Рома» одержала победу над «Дженоа» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Это был первый матч в «Дженоа» для главного тренера Андрея Шевченко. После пяти лет работы во главе национальной сборной Украины Шевченко возглавил клуб Серии А. Контракт подписан до 2024 года.
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