Аргентинский хавбек Макси Родригес объявил о завершении карьеры в эмоциональном видео

Бывший полузащитник сборной Аргентины, «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» Макси Родригес объявил о завершении карьеры.
Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» Макси Родригеса. Права на видеоролик принадлежат FIFA.
«Мне кое-что нужно вам сказать», — подписал свой пост Родригес.
В видеоролике 40-летний аргентинец вспомнил самые памятные моменты своей карьеры и эмоционально о них рассказал.
Последним клубом Макси Родригеса стал «Ньюэллс Олд Бойз», за который он выступал с 2019 года. Полузащитник отметился 14 голами в 54 матчах за команду.
За 23-летнюю карьеру Родригес в составе аргентинской национальной сборной выигрывал серебро чемпионата мира в Бразилии, а также становился серебряным призёром Кубка конфедераций 2005 года. На клубном уровне Макси стал обладателем Кубка Интертото — 2007 и победителем Лиги Европы сезона-2009/2010 в составе «Атлетико». В Южной Америке Родригес становился чемпионом Аргентины и двукратным чемпионом Уругвая.
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