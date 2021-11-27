Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты и тренерский штаб «Нижнего Новгорода» провели встречу с болельщиками

Футболисты и тренерский штаб «Нижнего Новгорода» провели встречу с болельщиками
Комментарии

Футболисты и тренерский штаб «Нижнего Новгорода» провели встречу с болельщиками клуба. Фанаты отметили, что по самоотдаче к игрокам претензий нет, но есть ряд моментов, которые хотелось бы обсудить, в том числе причины последних результатов.

Игроки и тренерский штаб открыто ответили на все вопросы. Главный тренер Александр Кержаков отметил, что никто не снимает с себя ответственность за результаты, и поблагодарил болельщиков за то, что даже на дальних выездах команда всегда чувствует поддержку.

В конце встречи капитан «Нижнего Новгорода» Александр Сапета вручил болельщикам специальные футболки, которые теперь будут получать самые активные представители фанатского сектора. После того как игроки отправились тренироваться, на все вопросы фанатов отвечал генеральный директор Равиль Измайлов.

Новость по теме
Кержаков — о Карпине: прямолинейный, честный, не боится признавать ошибки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021