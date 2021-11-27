Футболисты и тренерский штаб «Нижнего Новгорода» провели встречу с болельщиками клуба. Фанаты отметили, что по самоотдаче к игрокам претензий нет, но есть ряд моментов, которые хотелось бы обсудить, в том числе причины последних результатов.



Игроки и тренерский штаб открыто ответили на все вопросы. Главный тренер Александр Кержаков отметил, что никто не снимает с себя ответственность за результаты, и поблагодарил болельщиков за то, что даже на дальних выездах команда всегда чувствует поддержку.



В конце встречи капитан «Нижнего Новгорода» Александр Сапета вручил болельщикам специальные футболки, которые теперь будут получать самые активные представители фанатского сектора. После того как игроки отправились тренироваться, на все вопросы фанатов отвечал генеральный директор Равиль Измайлов.