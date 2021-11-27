«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный арбитр — Кевин Френд.
«Ливерпуль» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (14) — на 13-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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