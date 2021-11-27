Мостовой — Орлову: желаю вам взять чашечку кофе и посмотреть мои голы за «Сельту»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой ответил известному комментатору Геннадию Орлову.



«Кстати, увидел тут высказывание Орлова насчёт того, что европейской звездой был только Канчельскис. Геннадий Орлов, видимо, тогда не смотрел футбол. Возможно, он просто не видел моей игры за «Сельту». Шалимов, Карпин, Аршавин, Колыванов прекрасно играли за свои европейские клубы. Орлов путает футбол с другими видами спорта. Многие игроки не были в ведущих клубах, но выигрывали личные трофеи и признавались звёздами. Мы в Европу уезжали футболистами европейского уровня, в СССР мы уже были звёздами. Нас хотели все клубы топовых чемпионатов. Поэтому, Геннадий Сергеевич, желаю вам взять чашечку кофе, зайти в интернет и посмотреть голы Мостового за «Сельту» и во Франции, Шалимова за «Интер», Колыванова в Германии и так далее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.