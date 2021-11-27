«Норвич Сити» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Норвич Сити» — «Вулверхэмптон». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Саутгемптон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Тим Вуд и Дерек Итон. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Саутгемптон» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» с 8 очками располагается на 19-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.
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